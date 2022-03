Lega Pro: le probabili formazioni di Imolese - Gubbio

In striscia aperta con tre vittorie consecutive, altro scontro diretto in zona playoff oggi per il Gubbio, che scenderà alle 17.30 in campo allo stadio "Porta Elisa" contro i padroni di casa della Lucchese. Ancora alle prese con i tanti acciacchi, Torrente dovrebbe confermare Meneghetti tra i pali, con Malaccari mediano e Spalluto al centro dle tridente insieme a D'Amico e Arena. La Lucchese risponde affidandosi al tandem offensivo composto da Nonni e Belloni. Dirige l'arbitro Diop di Treviglio.

LUCCHESE: Coletta, Corsinelli, Papini, Bellich, Nannini, Frigerio, Minala, Collodel, Visconti, Belloni, Nanni. (A disposizione: Plai, Cucchietti, D'Ancona, Zanchetta, Tumbarello, Gibilterra, Babbi, Ubaldi). Allenatore: Pagliuca

GUBBIO: Meneghetti, Tazzer, Redolfi, Signorini, Bonini, Francofonte, Malaccari, Di Noia, Arena, Spalluto, D'Amico. (A disposizione: Ghidotti, Sergiacomi, Lamanna, Righetti, D'Angelo, Bulevardi, Sainz Maza, Fantacci, Sarao). Allenatore: Torrente

ARBITRO: Diop di Treviglio (Assistenti: Merciari e Caldirola. Quarto uomo: Rodigari)