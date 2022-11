Lega Pro: le probabili formazioni di Gubbio - San Donato Tavarnelle

Sfida di sabato al "Barbetti" per il Gubbio di mister Braglia. Dopo la bella vittoria esterna sul campo della Lucchese, i rossoblù si trovano in classifica al secondo posto insieme alla Virtus Entella e a un solo punto di distanza dalla Reggiana capolista. A Gubbio arriva il San Donato Tavarnelle, fanalino di coda del girone B con nove punti conquistati nelle quattordici partite disputate. Braglia, nella conferenza stampa di ieri, ha chiamato alla massima concentrazione i suoi per l'impegno di oggi pomeriggio. Out Artistico e Corsinelli, possibile tridente offensivo con Arena e Spina ai lati di Vazquez. Gli ospiti si presentano con Russo dietro alla coppia d'attacco formata da Marzierli e Ubaldi. Fischio d'inizio ore 17.30, arbitra il direttore di gara Grasso della sezione di Ariano Irpino. Ecco le probabili formazioni di oggi.

GUBBIO: Di Gennaro, Portanova, Signorini, Bonini, Morelli, Bontà, Rosaia, Semeraro, Arena, Vazquez, Spina. Allenatore: Braglia

SAN DONATO TAVARNELLE: Cardelli, Siniega, Gorelli, Carcani, Alessio, Bovolon, Calamai, Regoli, Russo, Marzierli, Ubaldi. Allenatore: Buzzegoli