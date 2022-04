Lega Pro: le probabili formazioni di Gubbio - Pistoiese

Dopo la vittoria di Ancona, torna nel fortino "Barbetti" il Gubbio, ospitando in casa nella terzultima giornata di campionato la Pistoiese. Gli ospiti vengono da una bella vittoria di misura sul Modena, per questo Torrente alla vigilia ha predicato attenzione e voglia di blindare la posizione in zona playoff conquistata sin qui. Assente Aurelio, il mister deli eugubini ha finalmente quais tutta la rosa a disposizione. Così Spalluto dovrebbe essere al centro del tridente offensivo con Mangni e Arena ai lati, mentre Formiconi e Bonini dovrebbero essere i terzini a partire dal primo minuto. Pistoiese con Vano e Bocic in attacco. Dirige l'incontro l'arbitro Arena della sezione di Torre del Greco, fischio d'inizio alle 17,30.

GUBBIO: Ghidotti, Formiconi, Redolfi, Signorini, Bonini, Bulevardi, Malaccari, Di Noia, Arena, Spalluto, Mangni. (A disposizione: Meneghetti, Sergiacomi, Tazzer, Lamanna, Migliorini, Righetti, Cittadino, Francofonte, Sainz Maza, D'Amico, Fantacci, Sarao). Allenatore: Torrente

PISTOIESE: Seculin, Moretti, Portanova, Sottini, Mezzoni, Folprecht, Marcucci, Suciu, Martina, Vano, Bocic. (A disposizione: Pozzi, Crespi, Nica, Florentine, Pratica, Venturini, Paolini, Castellano, Di Massimo, Pinzani, Basani, D'Antoni). Allenatore: Alessandrini