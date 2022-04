Lega Pro: le probabili formazioni di Gubbio - Modena

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Gubbio

Big match stasera al "Barbetti". Il Gubbio di Torrente ospita il Modena capolista, che con tre punti potrebbe brindare la matematica promozione in Serie B con una giornata di anticipo. Torrente dovrà fare a meno di Sainz Maza, Malaccari e Migliorini ma ritrova Cittadino. Tesser con Minesso e Tremolada in attacco, mentre l'ex Oukhadda va in panchina. Ecco le probabili formazioni del big match di stasera (fischio d'inizio ore 21) al "Barbetti".

GUBBIO: Ghidotti, Formiconi, Redolfi, Signorini, Bonini, Francofonte, Di Noia, Bulevardi, Arena, Spalluto, Mangni. (A disposizione: Meneghetti, Sergiacomi, Tazzer, Lamanna, Righetti, Cittadino, D'Angelo, Fantacci, D'Amico, Sarao). Allenatore: Torrente

MODENA: Gagno, Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi, Scarsella, Gerli, Armellino, Tremolada, Mosti, Minesso. (A disposizione: Narciso, Spurio, Ponsi, Renzetti, Oukhadda, Piacentini, Baroni, Duca, Magnino, Di Paola, Giovannini, Bonfanti, Ogunseye, Longo). Allenatore: Strukelj (Tesser squalificato)

ARBITRO: Gualtieri di Asti (assistenti: Miniutti e Politi, quarto uomo: Pascarella)