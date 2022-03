Lega Pro: le probabili formazioni di Gubbio - Imolese

Dopo la bella vittoria di Siena, di nuovo in campo stasera il Gubbio nel turno infrasettimanale. Al "Barbetti" arriva l'Imolese, penultima nel girone B di Lega Pro. Gli eugubini proveranno a dare continuità alla bella vittoria esterna sabato, nel tentativo di consolidare ancora di più la posizione in piena zona playoff. Il Gubbio, infatti, viene da due vittorie consecutive con Vis Pesaro e Siena, sei punti che hanno permesso ai ragazzi di mister Torrente di incamerare punti utili e agguantare la settima posizione in campionato. Squalificati Bulevardi e Sainz Maza, ancora fuori Mangni e Cittadino, Torrente ritrova in attacco Spalluto, che dovrebbe essere al centro del tridente offensivo con Arena e D'Amico ai lati. Dirige l'incontro Nicolini di Brescia, fischio d'inizio alle 21. Ecco le probabili formazioni in campo stasera.

GUBBIO: Meneghetti, Formiconi, Redolfi, Signorini, Bonini, Francofonte, Malaccari, Di Noia, Arena, Spalluto, D'Amico. (A disposizione: Ghidotti, Sergiacomi, Tazzer, Righetti, D'Angelo, Fantacci, Sarao, Lamanna). Allenatore: Torrente

IMOLESE: Santopadre, Cerretti, Angeli, Rinaldi, Vina, Lia, Romano, D'Alena, Lombardi, Padovan, Belloni. (A disposizione: Angeletti, Boscolo Chio, Santoro, Manzo, La Vardera, L. Lombardi, Milani, Palma, Di Feo). Allenatore: Fontana

ARBITRO: Nicolini di Brescia