Lega Pro: le probabili formazioni di Gubbio - Fiorenzuola

Dopo la sconfitta in casa della Reggiana capolista, riprende oggi pomeriggio al "Barbetti" il cammino del Gubbio nel girone B di Lega Pro. i rossoblù ospitano davanti al proprio pubblico il Fiorenzuola, distante sette punti in classifica dalla squadra di Braglia (oggi squalificato) ma in piena lotta per un posto nella zona playoff. In difesa, spazio a Dutu per il Gubbio, mentre davanti i padroni di casa dovrebbero partire con il tandem formato da Arena e Vazquez. Ospiti con il tridente offensivo composto da Sartore - Mastroianni - Morello. dirige l'incontro l'arbitro Gandino della sezione di Alessandria. Fischio d'inizio alle 14.30. Ecco le probabili formazioni di oggi.

GUBBIO: Greco, Corsinelli, Dutu, Redolfi, Bonini, Nicolao, Toscano, Bulevardi, Rosaia, Arena, Vazquez. Allenatore: De Simone (Braglia squalificato)

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovano, Cavalli, Quaini, Dimarco, Piccinini, Fiorini, Stronati, Sartore, Mastroianni, Morello. Allenatore: Tabbiani

ARBITRO: Gandino di Alessandria