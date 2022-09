Lega Pro: le probabili formazioni di Gubbio - Aquila Montevarchi

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Gubbio

Inizia oggi al "Barbetti" la stagione nel girone B di Lega Pro per il Gubbio. Dopo una bella preparazione estiva, gli eugubini sono pronti a esordire davanti ai propri tifosi nel match valevole per la prima giornata contro l'Aquila-Montevarchi. Assenti nella squadra di Braglia Mbakogu, Portanova e Bontà, con qualche ballottaggio in mezzo al campo. Fischio d'inizio alle ore 14.30. Ecco le probabili formazioni di oggi

GUBBIO: Di Gennaro, Corsinelli, Redolfi, Signorini, Bonini, Toscano, Rosaia, Arena, Spina, Bulevardi, Vazquez (A disposizione: Meneghetti, Morelli, Pecoraro, Semeraro, Francofonte, Vitale, Di Stefano, Artistico). Allenatore: Braglia

AQUILA-MONTEVARCHI: Mazzini, Bertola, Tozzuolo, Martinelli, Lischi, Amatucci, Pietra, Boccadamo, Saporiti, Jallow, Italeng. (A disposizione: Rossi, Gennari, Boigs, Kernezo, Cerasani, Fiumanò, Manè, Nador, Marcucci, Giordani). Allenatore: Malotti

ARBITRO: Gangi di Enna