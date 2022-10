Lega Pro: le probabili formazioni di Fiorenzuola - Gubbio

Dopo due sconfitte consecutive con Rimini e Reggiana, il Gubbio scende di nuovo in campo oggi pomeriggio nel big match del turno infrasettimanale in casa del Fiorenzuola. Gli eugubini sono chiamati a un'insidiosa trasferta contro la capolista del girone B di Lega Pro, reduce da cinque vittorie di fila e un ruolino di marcia completo tra le mura amiche con quattro vittorie in altrettante partite disputate. Ballottaggio in avanti per la squadra di mister Braglia, con uno tra Artistico e Di Stefano a duettare insieme a Mbakogu. Tridente offensivo, invece, per i padroni di casa, composto da Morello-Mastroianni-Sartore. Fischio d'inizio alle 18 allo Stadio comunale "Velodromo Attilio Pavesi". L'arbitro del match sarà Petrella della sezione di Viterbo. Ecco le probabili formazioni di oggi.

GUBBIO: Di Gennaro, Bonini, Redolfi, Signorini, Corsinelli, Morelli, Rosaia, Toscano, Francofonte, Artistico, Mbakogu. Allenatore: Braglia

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Quaini, Potop, Oddi, Oneto, Fiorini, Stronati, Sartore, Mastroianni, Morello. Allenatore: Tabbiani

ARBITRO: Petrella di Viterbo