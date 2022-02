Lega Pro: le probabili formazioni di Carrarese - Gubbio

Serie C

Riprende oggi allo stadio "Dei Marmi" il cammino del Gubbio nel girone B di Lega Pro. Dopo la vittoria contro la Reggiana al "Barbetti", gli eugubini cercano di dare continuità ai risultati anche in trasferta. Assenti Mangni, Fantacci e Aurelio per problemi diversi, mentre Torrente ritrova D'Amico. Possibile impiego dal primo minuti per Bonini sulla sinistra, mentre la coppia Sarao-Spalluto dovrebbe agire davanti ad Arena. Padroni di casa con Energe e Doumbia tandem offensivo. Fischio d'inizio alle 14.30.

CARRARESE: Vettorel, Semprini, Rota, Marino, Imperiale, Battistella, Berardocco, Figoli, Bramante, Doumbia, Energe. (A disposizione: Mazzini, Barone, Grassini, Khailoti, Bevilacqua, Sabotic, Foresta, Pasciuti, Bertipagani, Giannetti). Allenatore: Di Natale

GUBBIO: Ghidotti, Formiconi, Redolfi, Migliorini, Bonini, Cittadino, Malaccari, Bulevardi, Arena, Sarao, Spalluto. (A disposizione: Meneghetti, Tazzer, Lamanna, Righetti, Francofonte, Di Noia, Sainz Maza, D'Amico). Allenatore: Torrente

ARBITRO: Gemelli di Messina (Assistenti: D'Ilario e Taverna. Quarto Uomo: Zippilli)