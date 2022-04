Lega Pro: le probabili formazioni di Aquila Montevarchi - Gubbio

Ultima partita di campionato per il Gubbio di scena a Montevarchi contro una delle formazioni rivelazioni del girone B. Tanti i dubbi per Torrente, in special modo nel reparto offensivo, legati alle condizioni fisiche dei giocatori. Così Fantacci e Arena potrebbero agire ai lati di Sarao, mentre Formiconi e Righetti saranno i terzini in difesa. Padroni di casa con il tandem offensivo formato da Jallow e Gambale. Fischio d'inizio alle 17,30, a dirigere l'incontro sarà l'arbitro Mirabella della sezione di Napoli. Ecco le probabili formazioni.

GUBBIO: Ghidotti, Formiconi, Redolfi, Signorini, Righetti, Cittadino, Malaccari, Di Noia, Arena, Sarao, Fantacci. (A disposizione: Meneghetti, Sergiacomi, Lamanna, Tazzer, Migliorini, Francofonte, Sainz Maza, Bulevardi, D'Angelo, Ahmetaj, Mangni, Spalluot). Allenatore: Torrente

AQUILA MONTEVARCHI: Giusti, Achy, Tozzuolo, Dutu, Lischi, Amatucci, Mercati, Martinelli, Carpani, Gambale, Jallow. (A disposizione: Ciabattini, Valentini, Biagi, Sorrentino, Barranca, Boccadamo, Lunghi, Intinacelli, Gennari, Boiga, Bassano, Mionic). Allenatore: Malotti

ARBITRO: Mirabella di Napoli (Assistenti: Fratello e Lipari, quarto uomo: Boiani)