Lega Pro: le probabili formazioni del big match tra Gubbio e Reggiana

Lunedì sera da grande evento quello che aspetta il Gubbio. Dopo la vittoria nella trasferta di Rimini, il Gubbio è chiamato stasera al big match in casa della Reggiana, capolista del girone B di Lega Pro. Gli eugubini devono rinunciare a Di Gennaro e Signorini (infortunio), Portanova (squalifica) con Greco ad agire tra i pali. In attacco, spazio alla coppia Arena e Vazquez, con Nicolao e Dutu innesti di gennaio in campo. Per quanto riguarda i padroni di casa, Lanini e Pellegrini guidano l'attacco. Dirigerà l'incontro l'arbitro Di Marco di Ciampino. Fischio d'inizio alle ore 20.30. Ecco le probabili formazioni.

REGGIANA: Venturi, Luciani, Cremonesi, Laezza, Fiamozzi, Vallocchia, Cigarini, Nardi, Guiebre, Lanini, Pellegrini. Allenatore: Diana

GUBBIO: Greco, Morelli, Dutu, Redolfi, Bonini, Nicolao, Rosaia, Bntà, Bulevardi, Arena, Vazquez. Allenatore: Braglia

ARBITRO: Di Marco di Ciampino