Lega Pro: le probabili formazioni del big match Carrarese - Gubbio

Big match oggi pomeriggio tra Carrarese e Gubbio nella sfida valevole per la sesta giornata di campionato. Le due formazioni sono divisa da un solo punto in classifica e per gli eugubini, dopo il pareggio con l'Entella, ecco un altro esame di maturità a distanza di una settimana, come sottolineato da mister Braglia nella conferenza della vigilia. L’allenatore del Gubbio recupera Signorini, che probabilmente partirà dalla panchina insieme a Mbakogu. Dal Canto, invece, dovrebbe affidarsi nel reparto offensivo al duo formato da Giannetti e Capello. Ecco le probabili formazioni di oggi, con il fischio d'inizio della sfida allo "Stadio dei Marmi" in programma alle 14.30.

CARRARESE: Satalinio, Pelagatti, D'Ambrosio, Imperiale, Grassini, Cerretelli, Pasciuti, Schiavi, Cicconi, Giannetti, Capello. Allenatore: Dal Canto

GUBBIO: Di Gennaro, Corsinelli, Redolfi, Portanova, Bonini, Toscano, Bulevardi, Rosaia, Arena, Vazquez, Spina. Allenatore: Braglia

ARBITRO: De Angelis di Milano