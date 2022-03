Lega Pro: le parole di Torrente prima della trasferta in casa della Lucchese

Tre su tre e nove punti conquistati dal Gubbio per posizionarsi nel cuore della zona playoff. La squadra di Torrente arriva con questa consapevolezza alla delicata trasferta di domani in casa della Lucchese, altra formazione in lizza per un posto nelle zone nobili del girone. Il tour de force, dunque, si chiude per i rossoblù lontano dal "Barbetti", con la formazione allenata da Torrente che è in striscia positiva aperta per quanto riguarda le vittorie consecutive: "Per stanche fisica e mentale, quella di domani sarà la sfida più difficile di questo periodo. Giochiamo contro una squadra che sta facendo bene, uno scontro diretto da disputare a ritmi alti e intensità. Dobbiamo fare un ulteriore sforzo per chiudere una grande settimana con un'altra grande prestazione, tutto per far punti e provare a vincere".

Il Gubbio è alle prese con l'ormai abituale lunga lista di indisponibili: "Ormai ci sono abituato, sono settimane che abbiamo avuto sette o otto assenze. Ho grande fiducia in questo gruppo, in questi ragazzi che stanno facendo un grande campionato. Come noi anche gli altri hanno problemi di infortuni, ci sono alti e bassi per tutti, basta vedere le prime del girone. Il mio lavoro è cercare di tirare fuori il massimo da tutti i calciatori in rosa, perché l'obiettivo è cercare di migliorarsi parlando poco e lavorando tanto".

Infine, Torrente parla dell'avversario di turno e della disponibilità trovata in tutti i giocatori della rosa durante un periodo delicato: "La Lucchese ha giocatori importanti, ragazzi di qualità e di esperienza come Minala. Una formazione fisica che gioca in maniera intensa. Il percorso del campionato ha detto che questo è un girone dove tutti possono vincere contro tutti, infatti anche le prime due sono cadute. In questo ultimo periodo sono venuti fuori i valori della rosa, e i ragazzi sono stati bravi a farsi trovare pronti. Sono contento perché è importante rispondere nel momento del bisogno. Sicuramente mi metteranno in difficoltà nello stilare la formazione titolare una volta recuperati tutti".