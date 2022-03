Lega Pro, Torrente dopo la vittoria di Siena: "Giocata una partita intelligente"

Torrente dichiara intelligente la vittoria portata a casa dal Gubbio dopo la trasferta di Siena: "Abbiamo vinto giocando una partita intelligente contro una squadra importante per la categoria. Siamo stati bravi a rimanere in partita anche dopo il gol preso. Poi l'episodio del rigore ha cambiato la partita".

Torrente elogia lo sforzo e la voglia dei suoi nel voler vincere una partita nonostante il gol di svantaggio: "La differenza la fanno i ragazzi, io cerco di fare meno danni possibile. Malaccari poteva rimanere in campo, c'è stata una comunicazione sbagliata dello staff medico e quindi mi sono arrabbiato. Il gol di D'Amico è stata una bella rete dopo la giocata di Arena. Il Siena è squadra di esperienza e qualità, faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo avuto difficoltà con le assenze nell'ultimo tempo ma i complimenti vanno ai ragazzi".

Infine, Torrente spiega la sostituzione di Arena e gli ultimi minuti di partita: "Ho tolto Arena perchè dopo l'episodio di Malaccari ho cercato di difendere il risultato, andando con i cinque difensori, con Fantacci in mezzo al campo e le due punte. Arena alla prima esperienza in Serie C sta facendo bene, è un ragazzo molto generoso ma negli ultimi minuti non ne aveva più. Mi sono attaccato al risultato".