Lega Pro, le parole di Torrente dopo la sconfitta con la Carrarese: "Per quanto visto in campo meritavamo il pareggio"

Con un gol di Energe nel prim tempo, il Gubbio cade in casa della Carrarese e scubisce anche il sorpasso in classifica. Partia equilibrata ma dettata per il Gubbio da vari infortuni e da poca lucidità data dalla stanchezza per gli incontri ravvicinati. Da qui inizia il commento di mister Torrente al fischio finale: "Partita equilibrata. Nella ripresa, anche se disordinati, non siamo riusciti a pareggiare. La squadra è in emergenza e stanca con troppe partite ravvicinate. Le ammonizioni ad Arena e Malaccari pesano perchè non li avremo nella prossima gara. Adesso dobbiamo recuperare forza fisica e mentale per prepararci in settimana in vista del Pesaro. Abbiamo avuto - continua Torrente - una palla gol con Maza. Nel secondo tempo ho cercato di cambiare nel tentativo di mettere gente fresca, sono stati fatti tanti errori per poca lucidità e stanchezza, anche nel creare qualche situazione gol. Peccato perchè per quello che si è visto nei minuti ci poteva stare il pareggio, ma la Carrarese ha saputo soffrire e portare a casa la vittoria".

Ora prossimo impegno contro il Pesaro: "Da qui alla fine saranno tutti scontri diretti ma la prossima non possiamo sbagliare. Ci sarà da lottare fino alla fine per entrare nei playoff. Lo sapevamo, per questo dobbiamo rimboccarci le maniche per tentare di vincere già dal prossim match".