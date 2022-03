Lega Pro, le parole di Torrente alla vigilia di Gubbio-Vis Pesaro: "Le assenze non devono essere un alibi"

Riprende domani al "Barbetti" (fischio d'inizio ore 17.30) il cammino del Gubbio nel girone B di Lega Pro. Dopo la sconfitta contro la Carrarese, i rossoblù ospitano sul prato amico la Vis Pesaro, in quello che numeri alla mano è uno scontro diretto in piena zona playoff. Gli eugubini si presentano all'appuntamento falcidiati dalle assenze, ma Torrente precisa da subito: "Le assenze non devono rappresentare un alibi. Dobbiamo cercare di dare il massimo attraverso una partita di temperamento, grande ritmo e aggressività. Mi aspetto una gara difficile contro una squadra che si difende bene sotto la linea della palla, ripartendo in contropiede e sfruttando le situazioni da fermo. Dobbiamo avere l'ambizione che è uno scontro diretto, nel tentativo di farlo nostro. I ragazzi dovranno svolgere un ulteriore sforzo per cercare di battere l'avversario".

Torrente cerca di dare una spiegazione ai tanti infortuni riscontrati nelle ultime settimane: "Le tante assenze sono dovute alle partite ravvicinate del mese di febbraio. Non si può giocare sempre ogni tre giorni e noi lo stiamo pagando. Ripeto, non voglio alibi, ma una squadra che corre e lotta su ogni pallone. In un girone così equilibrato, dove tutti possono perdere con tutti, sono i dettagli a fare la differenza, soprattutto negli scontri diretti. Per la prima volta in carriera faccio meno punti fuori che in casa, ma adesso dobbiamo solo concentrarci sul prossimo impegno".