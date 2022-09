Lega Pro: le parole di Braglia in vista del debutto stagionale: "Soddisfatto della squadra"

Archiviato il calcio d'agosto, il Gubbio è pronto a iniziare il campionato nel girone B di Lega Pro con la prima giornata in programma al "Barbetti" contro l'Aquila-Montevarchi. Alla vigilia del match, mister Braglia ha fatto il resoconto tra mercato estivo, preparazione e voglia di stupire in stagione: "Sono soddisfatto e contento della squadra. Sono arrivati tanti calciatori che hanno voglia di far bene, riuscendo così a trovare un equilibrio tra over e under. La società ha lavorato bene, adesso parola al campo".

E il campo dice che il primo avversario del Gubbio sarà l'Aquila-Montevarchi: "Cerchiamo di fare il nostro calcio, chiaro che il Montevarchi ha cambiato molto, non hanno più giocatori importanti ma la struttura di squadra aggressiva è rimasta. Noi dobbiamo fare una grande partita se vogliamo vincere dobbiamo dimenticarci il calcio d'agosto e proiettarci nel campionato dimostrando quello che possiamo fare. L'idea di base ce l'abbiamo grazie a dei ragazzi molto bravi, non mi interessano troppo i moduli, l'importante è cercare di stare attaccati il più possibile alle squadre che contano, come Reggiana e Carrarese. Noi abbiamo i mezzi per giocarcela con chiunque cercando di fare le nostre partite. Dobbiamo correre e avere più fame di loro oltre al valore sulla carta degli organici".