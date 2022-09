Lega Pro, le parole di Braglia dopo la prima vittoria : "Abbiamo meritato di vincere"

Contento per il risultato, mister Braglia è consapevole del lavoro da fare dopo la prima vittoria in campionato con L'Aquila-Montevarchi: "Abbiamo meritato di vincere, possiamo fare meglio però la gara non è stata in discussione. Sui ragazzi che ho a disposizione sono contento. Risultato giusto ma dobbiamo continuare a lavorare e vedere cosa succede. Sulle persone allo stadio dipende da noi. Se facciamo risultato penso che le gradinate si andranno a rimepire partita dopo partita. Mi auguro di vedere lo stadio pieno. Noi dobbiamo fare alcuni accorgimenti ma siamo appena all'inizio".

E sul campionato, Braglia ha continuato: "Il Gubbio è una squadra attrezzata per fare un tipo di campionato, però ci sono avversari difficili. In questo momento qui dobbiamo volare bassi lavorare e vedere cosa riusciamo a fare. Nel girone B si corre come nel girone C, ma possiamo giocarcela con tutti"