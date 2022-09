Lega Pro, le parole di Braglia dopo il pareggio con la Fermana: "Buon punto in trasferta"

Mister Braglia analizza la partita dopo l'1-1 rocambolesco in casa della Fermana: "Abbiamo preso un punto in trasferta. Nel primo tempo forse abbiamo forzato troppo le giocate. Nella ripresa, invece, abbiamo giocato meglio ma non è bastato per vincere, anche se a un minuto dalla fine ci siamo rilassati troppo dopo il gol segnato, facendo passare un paio di palloni pericolosi dove abbiamo subito il pareggio".

Braglia esamina anche al durezza della partita giocata tra le due squadre: "Una classica gara da Serie C su un campo difficile, dove entrambe le squadre volevano portare a casa il massimo risultato".