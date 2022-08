Lega Pro: l'inizio della nuova stagione slitta a settembre

Ora è ufficiale: la Lega Pro inizierà a settembre. Il calendario per il Gubbio e le altre formazioni della categoria è slittato oltre il 28 agosto, data inizialmente prevista. Il Campobasso, infatti, dopo l'esclusione dal campionato ha agito per vie legali arrivando fino al Consiglio di Stato, che discuterà della situazione il 25 agosto. Di seguito, la nota ufficiale diramata.

"Il Presidente della Lega Pro, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, dispone il rinvio, a data da destinarsi, del Primo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Serie C e il rinvio della 1a giornata di andata del Campionato Serie C 2022-2023 come di seguito riportato: 1a giornata di andata 4 settembre 2022 anziche? 28 agosto 2022. Si comunica che i calendari di ciascuna delle competizioni organizzate dalla Lega Pro saranno resi noti con successivi comunicati ufficiali".