Lega Pro: inizia il girone di ritorno del Gubbio

Mentre il Gubbio si appresta a chiudere l'anno oggi pomeriggio, al tempo stesso per i rossoblù inizierà il girone di ritorno. Chiuso quello di andata con il secondo posto in classifica nel girone B di Lega Pro, a una sola lunghezza di distanza dalla Reggiana capolista, la squadra di mister Braglia riprenderà oggi il cammino nella prima giornata del girone di ritorno sul campo dell'Aquila-Montevarchi. All'andata al "Barbetti" finì 2-0 per il Gubbio ma Braglia, nonostante l'ultimo posto occupato dagli avversari, nella conferenza stampa della vigilia ha dichiarato di non fidarsi, richiamando i suoi ragazzi ad avere un atteggiamento giusto in campo dall'inizio alla fine. In attacco Vazquez sarà, forse, affiancato da Spina e Arena, mentre per quanto riguarda i padroni di casa, la formazione di mister Banchini dovrebbe presentarsi con un tridente offensivo formato da Jallow-Giordani-Kernezo. Fischio d'inizio ore 14.30, dirigerà l'incontro l'arbitro Cherchi della sezione di Carbonia. Ecco le probabili formazioni di oggi pomeriggio allo Stadio "Brilli-Peri".

AQUILA-MONTEVARCHI: Mazzini, Bertola, Tozzuolo, Fiumanò, Manè, Nador, Marcucci, Lischi, Jallow, Giordani, Kernezo. Allenatore: Banchini

GUBBIO: Di Gennaro, Corsinelli, Bonini, Redolfi, Portanova, Morelli, Bulevardi, Rosaia, Spina, Arena, Vazquez. Allenatore: Braglia

ARBITRO: Cherchia di Carbonia