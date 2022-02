Lega Pro: impresa Gubbio, contro la Reggiana è 2-1

GUBBIO: Ghidotti, Formiconi (Aurelio), Redolfi, Migliorini, Bonini, Cittadino, Malaccari, Bulevardi (Di Noia), Mangni (Sarao), Spalluto (Tazzer). Allenatore: Torrente

REGGIANA. Venturi, Luciani, Rozzio, Cremonesi (Scappini), Libutti, Sciaudone (Rossi), Cigarini, Muroni, Neglia (Contessa), Rosafio (Arrighini), Zamparo (Lanini). Allenatore: Diana

ARBITRO: Feliciani di Teramo

RETI: 16' pt Mangni, 21' pt Cremonesi, 27' st Migliorini

NOTE: Ammoniti: Cigarini, Mangni, Sciaudone, Muroni, Fantacci, Bonini, Contessa

Che impresa per il Gubbio. Al "Barbetti" la squadra di Torrente supera per 2-1 una corazzata come la Reggiana e firma la prima vittoria del nuovo anno. Dopo quindici minuti equilibrati, Mangni sblocca la contesa colpendo di sinistro su ripartenza di Bonini. Poco dopo, gli ospiti riescono subito a pareggiare con Cremonesi, servito da Libutti su schema da punizione. La partita continua sul filo dell'equilibrio, tra due squadre ben messe in campo. Nella ripresa, Sciaudone colpisce il palo e la Reggiana prova a rendersi pericolosa. Il Gubbio tiene botte a e riesce a passare con Migliorini, che di testa servito da Cittadino batte Venturi. In piena zona Cesarini, la Reggiana potrebbe pareggiare con Scappini ma Ghidotti dice no. Finisce 2-1.