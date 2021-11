Grande prova di carattere per il Gubbio. Contro l'Imolese è 2-2

IMOLESE(4-3-3): Rossi; Lia (4′ st Cerretti), Angeli, Rinaldi, Liviero; A.Lombardi (34′ st Masella), Torrasi (1′ st Palma), Benedetti; L. Lombardi (34′ st De Sarlo), Padovan, Turchetta (17′ pt Matarese). A disp.: Santopadre, Vona, La Vardera, Boscolo Chio, Belloni. All.: Gaetano Fontana.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Ridolfi, Signorini, Aurelio; D’Amico (37′ st Fantacci), Cittadino, Bulevardi; Sainz Maza (47′ st Malaccari), Sarao, Doudou Mangni (17′ st Arnea). A disp.: Meneghetti, Elisei, Formiconi, Bonini, Migliorelli, Francofonte, Spalluto, D’Amico. All.: Vincenzo Torrente.

ARBITRO: Ubaldi di Roma 1

RETE: 7′ pt Angeli, 6′ st (rig.) Cittadino, 29′ st Arena, 32′ st Matarese.

NOTE: Ammoniti: Mangni, Torrasi, Arena

Il Gubbio va sotto, ribalta l'Imolese ma alla fine impatta in un ottimo 2-2 fuori casa. Rimandato l'appuntamento con la vittoria lontano dal "Barbetti", i rossoblù si sono esibiti in una gara determinata, capaci di pareggiare e poi portarsi in vantaggio contro un avversario comunque ostico, salvo poi farsi agguantare dalla rete di Matarese. Il carattere non è mancato e ancora una volta si sono visti quei principi e quei dettami tattici e mentali sottolineati da Torrente alla vigilia. Pronti via, i primi dieci minuti sono tutti a favore dei padroni di casa. Dopo sette minuti, l'ùImolese passa con Angeli sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'inerzia del match non cambia ma Ghidotti salva i suoi deviando una conclusione a botta sicura di Padovan. Il primo squillo del Gubbio è firmato da Sarao: colpo di testa da buona posizione ma palla fuori. Nella ripresa, il Gubbio torna in campo più vivo che mai. Lombardi tocca in area la sfera con la mano. Ubaldi decreta la massima punizione. Dal dischetto va Cittadino che non sbaglia. Dopo venti minuti dove Ghidotti continua il suo personale show, ecco arrivare il vantaggio ospite. Sarao per Bulevardi, cross per Arena che al volo supera Rossi. Vantaggio meritato per spirito e coraggio degli eugubini. La doccia fredda, però, arriva pochi minuti dopo. Un cross taglia tutta l'area e Matarese deposita in rete sul secondo palo. Le squadre si allungano provando a cercare il colpo vincente ma va bene così. Tra Imolese e Gubbio finisce 2-2.