Lega Pro: il Gubbio vince ancora davanti ai suoi tifosi, è 2-0 all'Alessandria

GUBBIO: Di Gennaro, Morelli (Tazzer), Portanova (Signorini), Redolfi, Bonini, Toscano (Francofonte), Rosaia, Arena (Artistico), Spina (Corsinelli), Bulevardi, Vazquez. Allenatore: Braglia

ALESSANDRIA: Marietta, Rota, Checchi, Sini, Podda (Ghiozzi), Speranza (Pagani), Nichetti, Lombardi (Mionic), Nunzella, Sylla (Galeandro), Nepi. Allenatore: Rebuffi

RETI: 18' st Bonini, 45' st Artistico

Due su due per il Gubbio al "Barbetti". Nel turno infrasettimanale valevole per la terza giornata di campionato nel girone B di Lega Pro, la squadra di Braglia supera per 2-0 l'Alessandria davanti al proprio pubblico. Sette punti in classifica per i rossoblù, che agganciano al secondo posto Siena e Vis Pesaro piazzandosi alle spalle della capolista Carrarese. Dopo un primo tempo in cui i padroni di casa creano tanto, il match si sblocca nella ripresa. La difesa dell'Alessandria non chiude su Bonini che dal limite dell'area supera Marietta per il primo vantaggio. Gli ospiti non creano tanto in attacco, e allora gli eugubini ne approfittano per chiudere la contesa con Artistico, che al novantesimo brucia in velocità Checchi e sigla il 2-0 finale.