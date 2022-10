Lega Pro: il Gubbio va, 3-0 all'Imolese

GUBBIO: Di Gennaro, Morelli (Corsinelli), Signorini, Portanova (Redolfi), Bonini; Bontà (Francofonte), Rosaia (Toscano); Arena, Vazquez, Spina; Mbakogu. Allenatore: Braglia

IMOLESE: Molla, De Vita, Zanoli, Milani, Annan, Zanini, Bensaja, Scremin, De Feo, Stiepjovic, Fonseca. Allenatore: Antonioli

RETI: 28' st Arena, 45' st Toscano, 49' st Spina

Seconda vittoria consecutiva per il Gubbio, che non lascia scampo all'Imolese nella ripresa e sale di nuovo in cima al girone B di Lega Pro, in attesa dei risultati di Fiorenzuola, Reggiana e Rimini. Primo tempo equilibrato e tattico tra le due formazioni, con Fonseca a sprecare la migliore chance costruita dagli ospiti. Nel secondo tempo, il Gubbio viene fuori alla distanza e nel finale cala il tris. Arena con un tiro rasoterra sblocca il match, Toscano raddoppia al novantesimo mentre Spina in piena zona Cesarini chiude il 3-0.