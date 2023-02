Lega Pro: il Gubbio torna da Imola con un punto in tasca

Imolese: Rossi, De Vito (Scremin), Serpe, Maddaloni, Agyemang (Fort), Faggi, Bani (Bertaso), Zanon, Zanini (Annan), D'Auria (Mamona), Simeri. Allenatore: Antonioli

Gubbio: Greco, Corsinelli (Vitale), Redolfi, Bonini, Nicolao (Semeraro), Rosaia, Toscano (Bontà), Bulevardi (Arras), Arena, Di Stefano (Spina), Vazquez. Allenatore: Braglia

Arbitro: Burlando di Genova

Reti: 43' pt Zanini, 35' st Semeraro

Niente rilancio per il Gubbio. Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Fiorenzuola, i rossoblù tornano dalla trasferta d'Imola con un altro punto in tasca, frutto dell'1-1 contro l'Imolese. Nel finale di partita, Semeraro ha replicato alla rete di Zanini in favore dei padroni di casa arrivata poco prima dell'intervallo. Niente vittoria, dunque, per il Gubbio, ora sesto in classifica da solo a quota 45 punti. La cronaca porta subito al vantaggio dei locali, arrivato a pochi minuti dalla pausa. D'Auria lavora la sfera sulla sinistra, l'Imolese arriva alla conclusione respinta da Greco dove Zanini è il più veloce a ribadire in porta. Nella ripresa, a dieci minuti dal novantesimo il Gubbio trova il pareggio. Sinistro da fuori area di Semeraro che beffa Rossi. Finisce 1-1.