Lega Pro: il Gubbio torna da Chiavari con un buon punto

VIRTUS ENTELLA: Borra, Parodi, Chiosa, Reali, Zappella (Banfi), Rada (Paolucci), Corbari (Tascone), Barlocco, Ramirez, Zamparo (Merkaj) , Morosini (Faggioli). Allenatore: Volpe

GUBBIO: Di Gennaro, Portanova (Dutu), Signorini (Redolfi), Bonini, Morelli, Rosaia, Toscano, Bontà (Vitale), Nicolao (Spina), Arena, Vazquez. Allenatore: Braglia

ARBITRO: Monaldi di Macerata

Buon punto per il Gubbio, che torna a muovere la classifica dopo quattro sconfitte consecutive al termine dello 0-0 di Chiavari in casa della Virtus Entella. Nel primo tempo il Gubbio tiene in mano il pallino del gioco ma è Di Gennaro a doversi superare in diverse circostanze pericolose. Stesso copione nella ripresa, con il Gubbio a fare la partita e a costruirsi diverse palle gol, ma il risultato non cambia. Al fischio finale è 0-0, ma gli eugubini tornano a casa con un risultato positivo su uno dei campi più difficili di tutto il girone B di Lega Pro.