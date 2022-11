Lega Pro: il Gubbio torna alla vittoria trascinato da un super Arena

LUCCHESE: Cucchietti, Alagna (Romero), Benassai, Tiritiello, Quirini (Merletti), Tumbarello (Pinna), D’Alena (Bachini), Mastalli, Visconti, Semprini (Bianchimano), Bruzzaniti. Allenatore: Maraia

GUBBIO: Di Gennaro, Portanova, Signorini, Bonini, Morelli (Tazzer), Rosai, Bontà (Toscano), Corsinelli, Vazquez (Mbakogu), Arena (Vitale), Spina (Redolfi). Allenatore: Braglia

ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia

RETE: 12′ pt (rig.), 21′ st Arena

NOTE: Espulso Corsinelli

Dopo due sconfitte consecutive in campionato con Cesena e Recanatese, e l'uscita dalla Coppa Italia nella sfida di Padova, torna a correre il Gubbio di mister Braglia. Gli eugubini, trascinati da un super Arena, espugnano per 2-0 il campo della Lucchese e agganciano il secondo posto nel girone B di Lega Pro insieme alla Virtus Entella, quota ventisei punti e a una sola lunghezza di distanza dalla Reggiana capolista. Pronti via nel match, Corsinelli e Tritiello entrano in contatto in area. Per Carrione è calcio di rigore. Dal dischetto va Arena che non sbaglia. Gubbio in vantaggio. Lo stesso Tritiello, poi, viene espulso dal direttore di gara per doppia ammonizione. Gli eugubini, così, sopra di un uomo e di un gol, tengono bene il campo raddoppiando nella ripresa sempre grazie ad Arena. Momenti agitati in campo, poi, con Carrione a estrarre i cartellini rossi per Corsinelli e per il direttore sportivo della Lucchese Daniele Deoma. Non succede più nulla fino al fischio finale, che decreta il ritorno alla vittoria del Gubbio che vola al secondo posto in classifica dopo quattordici giornate disputate.