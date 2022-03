Lega Pro: il Gubbio schianta al "Barbetti" la Vis Pesaro con un secco 3-0

GUBBIO: Ghidotti, Tazzer, Signorini, Redolfi, Bonini, Francofonte, Di Noia, Bulevardi, Mangni (Lamanna), Spalluto, Sainz Maza. Allenatore: Torrente

VIS PESARO: Farroni, Di Sabatino, Piccinini, Rubin (De Nuzzo), Saccani, Acquadro (Besea), Coppola, Lombardi (Sanogo), Marcandella (Silenzi), Tonso (Astrologo), Cannavò. Allenatore: Banchini

ARBITRO: Leone di Barletta

RETI: 28′ pt Bulevardi, 32′ pt Bonini, 25′ st Spalluto

NOTE:Ammoniti: Sainz Maza, Acquadro, Lombardi, Signorini, Di Noia. Espulsi: Bulevardi e Bonini

Gubbio più forte delle assenze. Nonostante lo stato di emergenza in rosa, i ragazzi di mister Torrente si esibiscono in una prestazione di carattere, superando con un perentorio 3-0 la Vis Pesaro al "Barbetti", autentico fortino rossoblù. I padroni di casa si sono recati all'intervallo già sopra di due gol grazie alle reti di Bulevardi e Bonini, calando il tris nella ripresa con Spalluto. Nell'arco di quattro minuti a cavallo della mezz'ora di gioco, prima una conclusione al volo di Bulevardi e poi con un colpo di testa di Bonini, il Gubbio si porta sul due a zero. Nella ripresa, con il risultato già al sicuro, ecco giungere il colpo finale grazie a Spalluto, bravo a trasformare in gol un assist di Tazzer. Nel finale, la squadra di Torrente chiude in nove uomini per le espulsioni di Bulevardi e Bonini.