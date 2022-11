Lega Pro: il Gubbio perde ancora, passa la Recanatese 3-1

GUBBIO: Meneghetti, Redolfi, Bontà (Smemeraro), Mbakogu, Morelli, Tazzer (Bulevardi), Corsinelli, Toscano, Spina, Arena, Portanova. Allenatore: Braglia

RECANATESE: Fallani, Quacquarelli, Alfieri, Pacciardi, Carpani, Sbaffo, Ferrante, Giampaolo, Raparo, Somma, Ferretti (Minicucci). Allenatore: Pagliari

ARBITRO: Frascari di Firenze

RETI: 17' pt Sbaffo, 18' pt Alfieri, 45' pt Bulevardi, 33' st Carpani

Seconda sconfitta consecutiva (la terza in totale al "Barbetti") per il Gubbio, colpito nella sfida di mezzogiorno dalla Recanatese. Gli ospiti passano così per 3-1, conquistando tre punti importanti su un campo difficile come quello di Gubbio, primo in classifica nel girone B fino a due settimane fa. Pronti via, uno-due micidiale della Recanatese che passa per ben due volte nei primi venti minuti di gara, siglando due gol nel giro di un minuto. Apre Sbaffo e pochi secondi più tardi ecco il raddoppio di Alfieri. Nonostante i colpi subiti, il Gubbio torna in partita accorciando le distanze poco prima dell'intervallo con Bulevardi. Nel massimo sforzo per recuperare il match, durante la ripresa, la Recanatese trova invece lo spiraglio per chiudere la contesa con un gol di Carpani a dieci minuti dal novantesimo. Finisce 3-1 per la Recanatese, che allontana per adesso la zona playout. Altro stop, invece, in casa Gubbio.