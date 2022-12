Lega Pro: il Gubbio innesta la quarta, è 2-0 al Siena

GUBBIO: Di Gennaro, Portanova, Signorini, Bonini, Morelli (Semeraro), Rosaia (Francofonte), Bulevardi (Toscano), Corsinelli, Arena (Vitale); Vazquez (Di Stefano), Mbakogu. Allenatore: Braglia.

SIENA: Lanni, Silvestri, Crescenzi, Riccardi, Disanto, Bianchi (Meli), Leone, Castorani (Picchi), Raimo, Belloni, Frediani (Arras). Allenatore: Lelli (Pagliuca squalificato).

ARBITRO: Di Marco di Ciampino

RETI: 45' pt Vazquez, 40' st Toscano

Continua a volare il Gubbio, che al "Barbetti" centra la sua quarta vittoria consecutiva in campionato, dopo quelle rifilate a Lucchese, San Donato Tavarnelle e Vis Pesaro. In casa, il Gubbio inizia subito forte con Arena, che di potenza dal limite dell'area sfiora la traversa. Partita dai toni agonistici alti nella prima frazione di gioco con la conclusione di Morelli, lanciato da Arena, deviata sulla linea di porta da Raimo. Poco prima dell'intervallo, gli eugubini trovano la via per sbloccare il match. Su calcio di punizione, tiro potente di Vazquez che va a insaccarsi alle spalle di Lanni. Al riposo, rossoblù in vantaggio. Nella ripresa, la squadra di Braglia continua a spingere forte contro il Siena, con un altro salvataggio sulla linea ospite stavolta di Belloni su Toscano. Ma il giocatore di Braglia trova comunque la via del gol, raddoppiando a cinque minuti dal novantesimo grazie a una gran conclusione a giro sul secondo palo. Partita in ghiaccio. Il Gubbio vince 2-0 e sale primo nel girone B di Lega Pro in attesa delle altre partite, tra cui quella della Reggiana.