Lega Pro, il Gubbio in trasferta sul campo della Lucchese: "Voglio cattiveria"

Dopo la sconfitta con il Padova, che ha sancito l'uscita dalla Coppa Italia di Serie C, riprende oggi il cammino del Gubbio nel girone B di Lega Pro. I rossoblù saranno di scena (fischio d'inizio ore 17.30) allo Stadio "Porta Elisa" di Lucca, dove incontreranno i padroni di casa oggi noni in classifica a quota 21 punti. Mister Braglia, alla vigilia, ha tenuto a ribadire diversi concetti: "Ci è mancata cattiveria nelle sconfitte, e questo non va bene perché è un tratto che le mie squadre hanno sempre avuto. La Lucchese è un avversario tosto ma i ragazzi in settimana hanno dimostrato di stare bene. Dobbiamo curare di più i dettagli, non solo in fase difensiva ma in tutte le zone del campo". Dirigerà l'incontro l'arbitro Carrione della sezione di Castellammare di Stabia. Ecco le probabili formazioni di oggi.

LUCCHESE: Cucchietti, Quirini, Tiritiello, Benassai, Alagna, Mastalli, Franco, Tumbarello, Visconti, Bruzzaniti, Sempirini. Allenatore: Maraia

GUBBIO: Di Gennaro, Morelli, Portanova, Signorini, Bonini, Rosaia, Bontà, Toscano, Corsinelli, Arena, Mbakogu. Allenatore: Braglia

ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia