Lega Pro, il Gubbio in casa della Carrarese: "Dobbiamo brillare anche in trasferta"

Dopo l'impresa casalinga contro la Reggiana, riprende contro la Carrarese in trasferta il cammino del Gubbio nel girone B di Lega Pro. Alla vigilia, mister Torrente non ha nascosto le insidie di una gara difficile, sul campo di una formazione che dista solo due punti dagli eugubini in classifica: "Incontriamo una squadra in salute, che a gennaio si è rinforzata con giocatori di esperienza e bravi per la categoria. Ci aspetta una gara difficile, dobbiamo giocare con la stessa mentalità con cui abbiamo affrontato la Reggiana perchè è uno scontro diretto. Dopo una vittoria del genere c'è entusiasmo, però bisogna recuperare energie nervose, non soltanto fisiche ma anche mentali, per fare un'altra prestazione degna di nota.

Sulla situazione indisponibili, Torrente ha continuato: "Purtroppo perdiamo Fantacci, Aurelio ha un problema alla spalla ma recuperiamo D'Amico, anche se non al meglio. Le altre valutazioni le faremo a ridosso della partita perché ho bisogno di giocatori pronti. Non cambieremo modulo ma ci potrebbe essere qualche variazione come successo in questi mesi, dipende tutto dalla condizione dei ragazzi.

Infine, sul cammino in trasferta, Torrente ha concluso: "In trasferta non abbiamo fatto benissimo, nonostante delle ottime prestazioni abbiamo raccolto poco come successo a Pontedera. Io penso una partita alla volta, l'obiettivo è vincere. Fuori casa non abbiamo fatto bene ma dobbiamo migliorare. Lavoriamo sempre per vincere. Ultimamente ci sono state gare sfortunate, alcune brutte ma altre dove meritavamo qualche punto in più".