Lega Pro: il Gubbio in casa della capolista: "Vogliamo fare una partita importante"

Sfida di cartello per il Gubbio. Domenica, la squadra di mister Braglia scenderà in campo contro la Carrarese, capolista del girone B di Lega Pro con un punto di vantaggio in classifica proprio sugli eugubini. "Squadra prima in classifica non per caso - ha dichiarato mister Braglia in conferenza stampa -. Noi andiamo a giocarci la partita come sappiamo, sapendo di dover svolgere un gran lavoro per fare risultato". Sulle condizioni della squadra, l'allenatore ha puntualizzato: "Da valutare le condizioni di Signorini, per il resto tutti a disposizione. Il calendario ci ha raggruppato tutte le squadre più forti in poche settimane. Questo ci aiuterà a capire dove possiamo arrivare. Occorre, oltre il modulo, essere compatti, e su questo la squadra ha una sua identità precisa".

Domanda in sala stampa anche sulla situazione di Mbakogu: "Jerry è stato un giocatore fortissimo per la Serie B e buono per la Serie A. Adesso si tratta di capire quanto ha dentro per tornare a determinati livelli. Lui quando è arrivato ha detto di aver bisogno di fiducia, lo abbiamo preso in un momento difficile della sua vita perché crediamo in lui, però lui si deve impegnare, deve correre e impegnarsi più degli altri calandosi nella categoria".