Lega Pro: Il Gubbio fa 1-1 con l'Olbia al "Barbetti"

GUBBIO: Ghidotti, Formiconi, Redolfi, Migliorini, Bonini, Sainz Maza (Francofonte), Bulevardi (Cittadino), Malaccari; Arena, Sarao (Mangni), Spalluto. (A disposizione: Meneghetti, Tazzer, Lamanna, Righetti, Di Noia). Allenatore:Torrente

OLBIA: Ciocci, Brignani, Pisano, Pinna, Arboleda, Lella, Biancu (Occhioni), Chierico (Ladinetti), Travaglini, Udoh (Mancini), Ragatzu. (A disposizione: Van Der Want, Sanna, Perseu, Belloni, Giandonato, Saira, Manca). Allenatore: Canzi

ARBITRO: Mucera di Palermo (Assistenti: Landoni di Milano e Bianchi di Pistoia. Quarto uomo: Verrocchi di Sulmona)

RETI: 8' st Ragatzu, 14’ st Spalluto

NOTE: Ammoniti: Biancu, Brignani, Migliorini

Il Gubbio domina il match, ma l'Olbia con Ragatzu costringe la squadra di mister Torrente a un pareggio. I rossoblù quest'anno non riescono a vincere contro i sardi, capaci di strappare ben quattro punti agli eugubini nelle due partite di andata e ritorno. Sainz Maza, Migliorini e Formiconi impegnano la difesa ospite senza riuscire però a trovare il guizzo decisivo. Si arriva così alla ripresa, dove in sei minuti si decide il risultato finale. Ragatzu apre a sorpresa le marcature per l'Olbia, con un tiro angolato dove Ghidotti non può nulla. Qualche minuto dopo, Spalluto pareggia per i padroni di casa con un colpo di testa su cross di Arena. Ghidotti si esalta su Udoh salvando il risultato. Poi, il Gubbio si riversa in avanti ma l'1-1 non si schioda fino al triplice fischio finale.