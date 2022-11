Lega Pro: il Gubbio esce sconfitto da Cesena

CESENA: Tozzo; Ciofi, Prestia, Mercadante; Albertini (Zecca), De Rose (Bumbu), Saber (Francesconi), Calderoni; Chiarello (Adamo); Corazza, Udoh (Ferrante). Allenatore: Toscano

GUBBIO: Di Gennaro; Corsinelli, Redolfi (Morelli), Signorini, Bonini; Toscano (Bontà), Rosaia (Bulevardi); Arena, Vazquez, Spina (Artistico); Mbakogu (Francofonte). Allenatore: Braglia

ARBITRO: Collu di Cagliari

RETE: 2′ pt Corazza, 28′ st Saber, 45′ st Ferrante

Davanti agli oltre 400 eugubini nel settore ospiti, al "Dino Manuzzi" il Gubbio esce sconfitto colpito da un rotondo 3-0 dei padroni di casa firmato da Corazza, Saber e Ferrante. In attesa degli altri risultati, la squadra di Toscano supera in classifica proprio il Gubbio in classifica e aggancia la prima posizione, occupata fino a oggi dai rossoblù. La partita si mette subito in salita per la formazione di Braglia. Dopo pochi secondi Chiarello colpisce la traversa prima del gol che sblocca il match di Corazza. Nonostante la rete subita, il Gubbio tradcinato da Arena prova a scrollarsi, con Mercadante a salvare sulla linea una conclusione a botta sicura. creando occasioni dalle parti di Tozzo. Nella ripresa, il momento chiave è l'espulsione di Vazquez per doppia ammonizione, che lascia in inferiorità numerica il Gubbio. Così nel finale il Cesena dilaga con i gol di Saber e di Ferrante appena entrato. Finisce 3-0.