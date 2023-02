Lega Pro, il Gubbio di scena in casa dell'Imolese: "Continuiamo nel nostro percorso"

Dopo il pareggio senza reti casalingo contro il Fiorenzuola, il Gubbio riprenderà la sua marcia in campionato domenica, quando scenderà in campo nella trasferta in casa dell'Imolese. I prossimi avversari del Gubbio sono penultimi in classifica, mentre i rossoblù dopo guadagnato un punto nell'ultimo turno cercano continuità nei risultati per confermare la posizione in piena zona playoff. "Dobbiamo guardare in casa nostra - ha dichiarato mister Braglia in conferenza stampa -. Non siamo così da buttare come sembrerebbe, continuiamo nel nostro percorso sapendo di avere problemi e qualche limite però non penso che il Gubbio si salvi tutti gli anni alla fine del girone d'andata. Poi va bene tutto, ci prendiamo le critiche perché stiamo facendo male in quello di ritorno ma non si può guardare soltanto le cose negative".

L'allenatore del Gubbio fa una riflessione per l'immediato futuro: "Dobbiamo fare di tutto per finire il campionato in una certa maniera però non ci si può girare sempre dall'altra parte per vedere ciò che ci pare. In una maniera o nell'altra bisogna risolvere i problemi che stiamo incontrando. Portanova sta bene come gli altri, discorso a parte per Signorini e Morelli. Signorini speriamo di riaverlo nel giro di due settimane mentre per Morelli aspettiamo il responso dei medici. Dobbiamo fare il nostro tipo di calcio, giocheremo la nostra partita cercando di fare risultato".