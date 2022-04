Lega Pro: il Gubbio combatte e ferma la capolista, col Modena è 1-1

GUBBIO: Ghidotti, Formiconi, Righetti, Redolfi, Bonini, Di Noia, Cittadino, Bulevardi, Arena (Tazzer), Spalluto (Sarao), Mangni (D’Amico). (A disposizione: Meneghetti, Sergiacomi, D’Angelo, Francofonte, Lamanna, Fantacci). Allenatore: Torrente

MODENA: Gagno, Ciofani (Longo), Silvestri, Pergreffi, Ponsi, Magnino, Gerli (Scarsella), Armellino (Giovannini), Minesso (Mosti), Tremolada (Ogunseye), Azzi. (A disposizione: Narciso, Piacentini, Baroni, Oukhadda, Renzetti, Di Paola, Duca). Allenatore: Stukelj (Tesser squalificato)

ARBITRO: Gualtieri di Asti

RETI: 45′ pt Redolfi, 36' st (rig.) Ogunseye

NOTE: Espulso Bonini

Il Gubbio fa una grande partita contro il Modena e ferma la capolista sull'1-1. Al "Barbetti" la squadra di Torrente è andata in vantaggio con Redolfi, raggiunta solo nel finale da un rigore realizzato da Ogunseye. Rimandata, così la festa promozione per il Modena, mentre il Gubbio viene superato dall'Ancona in zona playoff. Sul finire di una prima frazione giocata in pieno equilibrio dalle due squadre, Gerli colpisce il palo mentre i padroni di casa si portano in vantaggio grazie a un colpo di testa di Redolfi. Nella ripresa, il Gubbio controlla e potrebbe anche raddoppiare, invece a nove minuti dal novantesimo arriva la doccia fredda. Bonini stende in area Giovannini: Gualtieri decreta rigore ed espulsione per il difensore. Dal dischetto va Ogunseye che chiude il pareggio.