Lega Pro, il Gubbio al test Viterbese, le parole di Torrente alla vigilia: "Vincere per arrivare a 50 punti"

Dopo il pari esterno sul campo della Lucchese, riprende domani il cammino del Gubbio, che al "Barbetti" ospita la Viterbese (fischio d'inizio ore 17.30). Mister Torrente nella conferenza stampa della vigilia ha sottolineato la qualità della rosa avversaria nonostante una posizione di classifica non ottimale (Viterbese terzultima con trentuno punti), rimarcando il fatto che con una vittoria la sua squadra raggiungerebbe quota cinquanta punti in piena zona playoff: "Abbiamo contro una squadra con grandi valori, che all’inizio dell’anno come rosa è stata inserita nelle zone alte. A gennaio si sono rinforzati, e adesso sono una formazione potenzialmente da quarto o quinto posto. Squadra che già ci ha battuto, stavolta vogliamo batterli noi, cercando di dare continuità per vincere e arrivare a 50 punti. Domani sarà fondamentale fare una grande prestazione con umiltà, attenzione e grande rispetto per l’avversario. Stiamo facendo bene ma si può sempre fare meglio".

Sulla situazione disponibili, Torrente continua: "Non ci saranno Cittadino, Francofonte e Aurelio, ma rientrano Doudou e Migliorini anche se non sono al meglio. I ragazzi si sono allenati con grande professionalità. Qui non ci sono titolari ma può giocare chiunque come dimostrato in campo. Da qui alla fine tutti possono essere determinanti e decisivi".

Infine, Torrente chiude la conferenza ricordando quegli aspetti che il Gubbio dovrà migliorare da qui alla fine del campionato: "Dobbiamo giocare come stiamo facendo con grande intensità, con più attenzione in fase difensiva visto che nelle ultime partite abbiamo fatto dei regali per poca comunicazione o per errori individuali. Non guardo la loro classifica ma i valori che la Viterbese ha, per questo non dobbiamo concedere niente".