Lega Pro, il Gubbio al test Reggiana: "Vogliamo giocare una grande partita"

Dopo la vittoria di Rimini, seconda trasferta in calendario per il Gubbio. I rossoblù saranno di scena lunedì sera in casa della Reggiana, la capolista del girone B di Lega Pro che guida la classifica con quattro punti di vantaggio sul Cesena secondo. Il Gubbio ha trovato a Rimini la prima vittoria del 2023, e arriva da un pareggio e una vittoria nelle ultime due trasferte giocate. In conferenza stampa, mister Braglia ha sottolineato: "Sarà una partita da giocare con i giusti stimoli in uno stadio importante contro una squadra importante, costruita a inizio stagione per vincere il campionato insieme a Cesena ed Entella. Noi abbiamo perso le partite quando abbiamo giocato a ritmo basso, ma con l'atteggiamento giusto possiamo giocarcela con tutti. Veniamo da un pareggio e una vittoria in trasferta su due campi difficili. Vogliamo fare una grande partita".

Sull'apporto dei nuovi arrivati dal mercato, Braglia ha concluso: "Arras è arrivato per sostituire Artistico e Mbakogu. È un ragazzo veloce, intraprendente che può migliorare. Dutu ha fatto un campionato importante a Montevarchi e si deve confermare. Nicolao non lo scopriamo adesso, deve solo mettersi a posto al punto di vista fisico". Tutti a disposizione per Braglia eccetto gli infortunati Signorini e Di Gennaro, oltre allo squalificato Portanova.