Lega Pro, il Gubbio al test Entella: "Ci aspetta una grande battaglia"

Dopo la vittoria di Ancona, Gubbio di nuovo in campo domani nella quinta giornata del girone B di Lega Pro. I rossoblù riceveranno al "Barbetti" la Virtus Entella, squadra costruita per essere protagonista nel girone ma reduce da una sconfitta sul campo della Carrarese: "La Virtus Entella - ha dichiarato in conferenza stampa mister Braglia - è una delle candidate per la promozione diretta. Squadra forte e importante. Ci aspetta una grande battaglia, anche perché loro non possono più sbagliare".

Sullo stato di forma del Gubbio, secondo in classifica con dieci punti in quattro gare, Braglia ha sottolineato: "Dobbiamo fare una grande partita. Possiamo ancora migliorare come intensità, come voglia di essere protagonisti in campo e come personalità. Credo che siamo intorno all'80%".

Sul fatto di schierare tanti Under, Braglia ha continuato: "Se gli Under sono bravi non è un problema schierarli. Io ho sempre cercato di valorizzare i giovani, qui ci sono ed è giusto farli giocare". Infine, sulla Carrarese capolista, Braglia ha concluso: "La Carrarese mi ha sorpreso. Squadra costruita per stare tra le prime sei posizioni in classifica con giocatori importanti in rosa".