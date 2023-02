Lega Pro: il Gubbio a Rimini in cerca di una vittoria

Calciomercato chiuso, con il bilancio fatto in conferenza stampa dal diesse Mignemi, il Gubbio riprende oggi il proprio cammino nel girone B di Lega Pro nell'insidiosa trasferta di Rimini. I padroni di casa sono distanti quattro punti dagli eugubini in classifica, con i rossoblù che cercheranno di guadagnare la prima vittoria del 2023, iniziato con quattro sconfitte e un pareggio, quello di Chiavari contro la Virtus Entella. Nella formazione di Braglia, spazio forse al neoacquisto Arras, arrivato per rimpiazzare Mbakogu. Nel tridente del Rimini, invece, ci sarà il capocannoniere del girone B Claudio Santini, insieme a Vano e Gabbianelli. Dirigerà l'incontro l'arbitro Diop di Treviglio. Fischio d'inizio alle ore 173.0. Ecco le probabili formazioni di oggi.

RIMINI: Zaccagno, Laverone, Panelli, Allievi, Regini, Tonelli, Pasa, Biondi, Gabbianelli, Vano, Santini. Allenatore: Gaburro

GUBBIO: Di Gennaro, Morelli, Portanova, Signorini, Bonini, Nicolao, Toscano, Rosaia, Bulevardi, Arena, Arras. Allenatore: Braglia

ARBITRO: Diop di Treviglio