Lega Pro: il Gubbio a Chiavari per rialzarsi

Dopo quattro sconfitte consecutive, il Gubbio cerca punti oggi pomeriggio nell'insidiosa trasferta di Chiavari in casa della Virtus Entella. Le due squadre sono divise da sei punti in classifica, con i padroni di casa che si trovano al terzo posto a quota 45 punti insieme al Cesena. Per gli eugubini Arena dovrebbe manovrare alle spalle del duo d'attacco formato da Mbakogu e Vazquez, mentre sulla destra dovrebbe trovare spazio il neo acquisto Nicolao appena arrivato dal Foggia. La squadra di mister Volpe trascinata, invece, in attacco da Zamparo e Merkaj. Dirige l'incontro l'arbitro Monaldi della sezione di Macerata. Fischio d'inizio alle ore 14.30. Ecco le probabili formazioni di oggi.

VIRTUS ENTELLA: Borra, Parodi, Pellizzer, Chiosa, Zappella, Rada, Ramirez, Corbari, Barlocco, Merkaj, Zamparo. Allenatore: Volpe

GUBBIO: Di Gennaro, Corsinelli, Portanova, Signorini, Bonini, Nicolao, Rosaia, Bontà, Arena, Vazquez, Mbakogu. Allenatore: Braglia

ARBITRO: Monaldi di Macerata