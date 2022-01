Lega Pro: i più utilizzati da mister Torrente nel Gubbio

In attesa del ritorno in campo, che avverrà il 22 gennaio nella trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella, ecco chi sono gli uomini più impiegati da mister Torrente nel suo Gubbio nelle prime venti partite di campionato disputate. Con Ghidotti sempre tra i pali, solo cinque minuti in campo dividono l’impiego dell’estremo difensore dal difensore Shady Oukhadda, il più utilizzato giocatore in mezzo al campo da Torrente. Eccetto i cinque minuti nel finale contro la Viterbese, il terzino è stato sempre in campo. In terza posizione c’è il centrocampista Andrea Cittadino, mentre alle sue spalle ecco un altro difensore come Alex Ridolfi. L’attaccante più utilizzato da Torrente è Manuel Sarao, poi Signorini e Bulveradi a dividere la punta centrale dalla rivelazione Arena. Chiudono la top ten, unici giocatori inoltre ad aver superati i mille minuti complessivi in campionato, Aurelio e Malaccari. Tanta, dunque, la rotazione effettuata da Torrente, ma secondo i dati è presente anche uno zoccolo duro inevitabile per una categoria complicata (oltremodo nel girone B) come la Lega Pro. Ecco la top ten nel dettaglio, con nome giocatore e minuti disputati:

Giocatore - minuti Oukhadda 1.795 Cittadino 1.691 Redolfi 1.665 Sarao 1.428 Signorini 1.363 Bulevardi 1.344 Arena 1.325 Aurelio 1.235 Malaccari 1.116