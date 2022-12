Lega Pro: Gubbio vicecampione d'inverno

GUBBIO: Di Gennaro, Portanova, Signorini (Redolfi), Bonini, Corsinelli, Rosaia (Bontà), Bulevardi (Toscano), Semeraro, Arena, Vazquez, Mbakogu (Spina). Allenatore: Braglia

PONTEDERA: Stancampiano, Espeche, Martinelli (Mutton), Shiba, Perretta, Guidi (Somma), Izzillo (Catanese), Aurelio, Fantacci (Benedetti), Cioffi, Nicastro. Allenatore: Canzi

ARBITRO: Nicolini di Brescia

RETI: 36’ st Toscano

Toscano segna nel finale e il Gubbio nel big match di giornata supera 1-0 il Pontedera, chiudendo da vicecampione d'inverno uno stupendo girone d'andata alle spalle della Reggiana capolista, distante sempre solo una lunghezza dai rossoblù. Al "Barbetti" gli eugubini portano a casa un altro risultato utile consecutivo, interrompendo la striscia positiva di una delle formazioni più in forma di tutto il girone B di Lega Pro. Nella prima frazione di gioco, palla gol per Aurelio e Nicastro che finiscono a lato, mentre il Gubbio inizia a costruire diverse occasioni ma le due squadre vanno negli spogliatoi senza aver segnato. Stesso atteggiamento nella ripresa, quando le due formazioni ci provano senza trovare il pertugio giusto. A sbloccare il match, allora, ci pensa Toscano a nove minuti dal novantesimo. Arena da punizione per Toscano che dal limite dell'area supera Stancampiano per il gol che vale tre punti e la seconda posizione in campionato.