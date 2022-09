Lega Pro: Gubbio sul campo della Fermana senza Mbakogu e Vazquez

Dopo il debutto vincente del "Barbetti" contro L'Aquila-Montevarchi, prima trasferta in campionato nel girone B di Lega Pro per il Gubbio di Braglia. I rossoblù scenderanno in campo alle ore 14.30 contro la Fermana e dovranno far fronte alle tante assenze, specialmente in attacco, con l'indisponibilità sia di Mbakogu e che di Vazquez. Padroni di casa con il tridente offensivo Nannelli-Bunino-Fischnaller. Ecco le probabili formazioni di oggi

FERMANA: Nardi, Gkertsos, De Pascalis, Pellizzari, Carosso, Romeo, Giandonato, Misuraca, Nannelli, Bunino, Fischnaller. Allenatore: Protti

GUBBIO: Di Gennaro, Corsinelli, Redolfi, Signorini, Bonini, Toscano, Rosaia, Arena, Spina, Bulevardi, Artistico. Allenatore: Braglia

Arbitro: Castellone di Napoli