Lega Pro: Gubbio show in casa della Vis Pesaro

VIS PESARO: Farraoni, Gavazzi (Bakayoko), Cusumano, Ghazoini, Borsoi, Rossoni, Sanogo (Nina), Aucelli, Valdifiori (Coppola), Di Paola (Garau), Fedato, Cannavò. Allenatore: Sassarini



GUBBIO: Di Gennaro, Semeraro, Bonini, Morelli, Portanova, Redolfi, Bulevardi, Rosaia (Francofonte), Vazquez (Spina), Arena (Toscano), Mbakogu (Di Stefano). Allenatore: Braglia

ARBITRO: Turrini di Firenze

RETI: 26' pt Morelli, 34' pt Vazquez, 44' pt Mbakogu, 40' st Spina

Super Gubbio in notturna. Nel turno infrasettimanale serale, i rossoblù schiantano in trasferta la Vis Pesaro con un rotondo 4-0 e volano secondi in classifica in solitaria, complice la sconfitta della Virtus Entella sul campo del Pontedera, a un solo punto di distanza dalla capolista Reggiana. Terza vittoria consecutiva, dunque, per gli uomini di mister Braglia, che già nel primo tempo chiudono la pratica andando al riposo in vantaggio di ben tre gol. A sbloccare la sfida ci pensa Morelli, capace di finalizzare in rete un assist di Arena dopo aver colpito in precedenza il palo su altra azione pericolosa. Il raddoppio arriva qualche minuto dopo con Vazquez, mentre Mbakogu cala il tris proprio qualche attimo prima del riposo. Con la partita in ghiaccio il Gubbio controlla bene il campo. Unico sussulto dei padroni di casa con Bakayoko, che entrato dalla panchina va a colpire il palo. Nel finale, gioia anche per Spina, che va a siglare il quarto gol di giornata per griffare il 4-0 degli eugubini in trasferta.