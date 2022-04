Lega Pro: il Gubbio non molla e rimonta, con la Pistoiese è 2-2

GUBBIO: Ghidotti, Formiconi (Fantacci), Redolfi, Signorini, Bonini (Righetti), Malaccari, Di Noia, Bulevardi (Sainz Maza), Arena (D’Amico), Spalluto, Mangni (Mangni). Allenatore: Torrente

PISTOIESE: Seculin, Moretti, Portanova, Sottini, Mezzoni (D’Antoni), Folprecht (Pertica), Marcucci, Suciu, Martina, Vano (Pinzauti), Bocic (Venturini). Allenatore: Alessandrini.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco

RETI: 2’ st Vano, 15’ st Suciu, 35' st Signorini, 48' st Redolfi

Un Gubbio stoico va sotto e rimonta in pieno recupero, chiudendo sul 2-2 una sfida intensa contro la Pistoiese. I rossoblù, nonostante il pareggio, restano sesti in classifica, nel cuore della zona playoff. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa succede di tutto. Pronti via, Pistoiese avanti con Vano su azione di corner. Qualche minuto più tardi, Bocic serve Suciu che raddoppia. Il Gubbio non molla e nella parte finale di gara si rialza trovando il pareggio. Signorini imita Vano e di testa segna da corner accorciando il risultato. In piena zona Cesarini, Redolfi risolve una mischia in area dopo una traversa colpita sempre dal Gubbio. Finisce 2-2 e gli eugubini restano in sesta posizione.