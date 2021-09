Gubbio-Pescara: pirotecnico 2-2 al "Barbetti"

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Migliorini, Redolfi; Malaccari (45' pt Aurelio), Cittadino (34' st Francofonte), Bulevardi; Arena (25' st Mangni), Sarao, Sainz Maza. (A disposizione: Elisei, Meneghetti, Formiconi, Bonini, Migliorelli, Lamanna, D’Amico, Spalluto). Allenatore: Torrente

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Illanes, Drudi, Frascatore; Cancellotti, Rizzo, Memushaj, Rasi (26' st Diambo); Clemenza (41' st Zappella), De Marchi (34' st Ferrari), Marilungo (25' st D'Ursi). (A disposizione: Sorrentino, Radaelli, Veroli, Nzita, Sanogo, Valdifiori, Galano, Rauti). Allenatore: Auteri

ARBITRO: Davide Moriconi di Roma 2 (Assistenti: Roberto Terenzio di Cosenza e Simone Piazzini di Prato. Quarto uomo: Adalberto Fiero di Pistoia)

RETI: 7' pt Arena (G), 38' pt Clemenza (P), 19' st (rig.) Cittadino (G), 32' st Clemenza (P)

NOTE: Ammoniti: Sarao (G), Illanes (P), Redolfi (G), Frascatore (P), Migliorini (G), Cittadino (G), Clemenza (P), Bulevardi (G)

Quattro gol e tanto spettacolo nel big match infrasettimanale tra il Gubbio e il Pescara. Al "Barbetti" gli uomini di Torrente si sono portati avanti per ben due volte, raggiunti però in entrambi i casi da uno scatenato Clemenza autore di una doppietta. Altro pareggio dopo pochi giorni, dunque, per entrambe le formazioni, con i padroni di casa che escono imbattuti anche in questo scontro diretto con le pretendenti alla vittoria finale del girone. La cronaca ci porta subito al primo vantaggio eugubino: dopo sette minuti Arena riceve, si insinua in area e rasoterra batte Di Gennaro. La gara sale di agonismo, con tanti giocatori che finiscono sul taccuino di Moriconi. A pochi minuti dall'intervallo, il Pescara trova il pareggio: ripartenza rapida degli ospiti finalizzata da Clemenza. Nella ripresa, il Gubbio torna in maniera perentoria sul campo di gioco, sfiorando il nuovo vantaggio in più occasioni con Arena e Milgiorini. Nuovo vantaggio che arriva dal dischetto di rigore. Rizzo stende Arena e Moriconi decreta la massima punizione. Dagli undici metri va Cittadino che non sbaglia. Inizia la girandola di cambi e a un quarto d'ora dalla fine il Pescara trova di nuovo il pareggio. Ancora Clemenza aggiusta il pallone e infila Ghidotti con un tiro imparabile. Doppietta personale per l'attaccante e di nuovo situazione di parità. Auteri si copre inserendo Ferrari e Zappella fino al triplice fischio finale. Gubbio ora in settima posizione a quota dieci punti in classifica.