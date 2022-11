Lega Pro: Gubbio in notturna sul campo della Vis Pesaro

In un calendario serrato, il Gubbio riprende stasera il suo cammino nel girone B di Lega Pro. Nel turno infrasettimanale in programma, gli eugubini saranno di scena stasera (fischio d'inizio ore 21), in una delicata trasferta sul campo della Vis Pesaro, in cerca di punti per allontanare la zona playout. Dal canto suo il Gubbio, reduce da due vittorie consecutive contro Lucchese e San Donato Tavarnelle, cercano continuità nei risultati per rimanere attaccati alla prima posizione occupata oggi dalla Reggiana e distante un solo punto dalla squadra di mister Braglia. In attacco, Mbakogu potrebbe essere le scelta dal primo minuto con Arena e Spina ai suoi lati. Squalificati Corsinelli e Vitale, out Artistico e Tazzer. Per quanto riguarda la Vis Pesaro, a guidare la fase offensiva ci sarà l'ex di turno Fedato. Dirige l'incontro il direttore di gara Turrini della sezione di Firenze. Ecco le probabili formazioni.

VIS PESARO: Farroni, Cusumano, Gavazzi, Bakayoko, Ghazoini, Coppola, Aucelli, Zola, Di Paola, Cannavò, Fedato. Allenatore: Sassarini

GUBBIO: Di Gennaro, Morelli, Portanova, Signorini, Bonini, Bontà, Rosaia, Semeraro, Arena, Mbakogu, Spina. Allenatore: Braglia

ARBITRO: Turrini di Firenze